صحة البصرة تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/05/24 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة سجلت محافظة البصرة، الاحد، خمس حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا، مشيرة الى تماثل ٧٧ حالةللشفاء.وقالت صحة البصرة في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "الحالات الموجبةالجديدة هي خمس حالات، فيما تماثلت ٧٧ حالة للشفاء".واضافت ان "عدد الحالات الموجبة التراكمية 747 و( 18 وفيات + 578 شفاء + 7 حالات حرجة في العنايةالمركزة وعلى الاوكسجين ماسك فقط + 144حالة مستقرة قيد العلاج)

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