السليطي يعلن الانتهاء من اعداد قانون الضمان الصحي والتصويت عليه بعد العيد

2020/05/24 | 17:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكـد النائب صادق السليطي، الاحد، الانتهاء من انضاج قانون الضمان الصحي والتصويت عليه بعد عطلة العيد.وقال السليطي ، إن “الازمة التي يشهدها العراق والعالم حاليا هي أزمة صحية لذلك فأن قانون الضمان الصحي سيكون ضمن اولويات المرحلة المقبلة في مجلس النواب”.وأضاف، ان “القانون تم قراءته مرتين داخل البرلمان واضيف اليه بعض الفقرات والملاحظات، وحاليا تم انضاجه داخل اللجنة المختصة”، مؤكدا أن “مشروع القانون سيرى النور بعد عيد الفطر”.وأشار الى أن “بعض الوزارات استغلت موظفيها باستقطاعات كيفية لشركات اهلية غير الرسمية”، لافتا الى أن “هذه الإجراءات ستلغى بفقرة قانونية وسيكون قانون ضمان صحي موحد لكل طبقات المجتمع العراقي”.

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