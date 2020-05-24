2020/05/24 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤولا امريكيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤولا امريكيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤولا امريكيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).