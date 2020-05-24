أول ساعات العيد ساخنة في الترند العراقي،،”أم شهيد” تشكو الصدر عند قبر أبيه،،والنجباء تحتفل بأنتصار ايراني في المحمرة

2020/05/24 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: دخل عيد الفطر على العراقيين، اليوم الاحد، في ساعات نهاره الاولى بتقليد زيارة القبور المعروف، لكنه اقتصر هذا العام على أهل المناطق القريبة كما حدث في النجف التي أغلقت مقبرتها الكبيرة “وادي السلام” بالكتل الأسمنتية للحد من انتشار كورونا.لكن هذا العيد مر حزيناً على الكثيرين ومنهم والدة أحد قتلى التظاهرات في […]

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