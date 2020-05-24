بالصور.. البيشمركة يتسلم مستلزمات عسكرية من التحالف الدولي

2020/05/24 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسلمت قوات البيشمركة، اليوم الاحد، تجهيزات ومستلزمات عسكرية من قوات التحالف الدولي ضمن برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش.

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