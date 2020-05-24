صحة ذي قار تفتتح مستشفى قلعة سكر بسعة 30 سريرا

2020/05/24 | 17:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الاحد، عن افتتاح مستشفى قلعة سكر بسعة 30 سريرا المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم افتتاح مستشفى قلعة سكر بسعة 30 سريرا المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بحضور محافظ ذي قار ناظم الوائلي وعددا من اعضاء مجلس النواب عن المحافظة ومدير شركة نفط ذي قار".وأضاف ان "المستشفى تم إنشاءه من قبل شركة نفط ذي قار في قضاء قلعة سكر شمال مركز المحافظة وذلك دعما منها للقطاع الصحي في المحافظة لمواجهة خطر كورونا".وتابع الجابري ان "المستشفى سيكون مخصص لاستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا من سكنة قضاء قلعة سكر وناحية الفجر التي كانت تفتقر لردهات حجر صحي مخصصة لهذا الغرض".وبين ان "هذه المبادرة ليست الاولى لشركة نفط ذي قار بل سبقتها مبادرات اخرى منها رفد المؤسسات الصحية في المحافظة بأجهزة طبيبة وخدمية وعلى رأسها جهاز PCR وبانتظار وصول الملحقات الاخرى للجهاز كي يدخل في الخدمة الفعلية ويكون فحص حالات الاشتباه داخل المحافظة بدلا من إرسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد".

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