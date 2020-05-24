قصف جوي متكرر يستهدف قاعدة «الإمام علي» الإيرانية في سوريا

2020/05/24 | 17:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة «الإمام علي» الإيرانية قرب الحدود السورية العراقية ليلة أمس، لقصف جوي مجهول من طائرة مسيرة لليوم الثاني على التوالي، ما أدى لوقوع انفجارات بداخلها.وقال مراسل «الحل نت»: إن «طائرة حربية مسيّرة استهدفت…

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