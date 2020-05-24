2020/05/24 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عثرت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الأحد، على مضافة تابعة لفلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء المقدسة خارج قاطع المسؤولية .وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “قيادة قاطع العمليات أوعزت بتنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة الفرحاتية بعد ورود معلومات استخباراتية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنوب سامراء.. الحشد الشعبي يحرق مضافة لداعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنوب سامراء.. الحشد الشعبي يحرق مضافة لداعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).