وزير الصحة: سنتخذ بعد العيد إجراءات جديدة حسب الموقف الوبائي

2020/05/24 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة كورونا، فيما كشف سبب الارتفاع في عدد الاصابات.وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه”، لافتا إلى أن […]

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