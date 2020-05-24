إنذار مصري شديد اللهجة لصحيفتين أمريكيتين

2020/05/24 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أنذر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر صحيفتي “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” الأمريكيتين باتخاذ إجراءات مناسبة بحقهما بسبب نشرهما “تقارير تسيء لدولة مصر دون دليل”.جاء ذلك خلال لقاء رشوان، مساء يوم السبت، مع “سوداسان راجافان” مدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست” بالقاهرة وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.وقال بيان لهيئة الاستعلامات إن […]

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