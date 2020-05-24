2020/05/24 | 18:13 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "الأباتشي" يحسم قراره مع الكويتي ويكشف عن 3 عروض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/24 | 18:13.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأباتشي" يحسم قراره مع الكويتي ويكشف عن 3 عروض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأباتشي" يحسم قراره مع الكويتي ويكشف عن 3 عروض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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