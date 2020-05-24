الحلبوسي وكبير علماء المجمع الفقهي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر

2020/05/24 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتبادل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع كبير علماء المجمع الفقهي العراقي احمد حسن الطه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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