وزير الصحة: إجراءات ستتخذ بعد العيد تتناسب مع الوضع الصحي

2020/05/24 | 18:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة كورونا، فيما كشف سبب الارتفاع في عدد الاصابات.وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع" إن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه"، لافتا إلى أن "حظر التجوال الشامل سيستمر لتسعة ايام خلال فترة العيد".وأضاف أن "وزارة الصحة ستقيم الموقف الوبائي بعد العيد لاتخاذ اجراءات تتناسب مع الوضع الصحي"، مبينا أن "ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا يعود الى عدم التزام المواطنين بالطرق الوقائية واجراءات حظر التجوال".وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ، امس السبت، عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى قفزة يسجلها العراق منذ بداية انتشار الفيروس.

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