خبير كروي يطالب بتواجد “العلماء” في اتحاد الكرة

2020/05/24 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طالب الخبير الكروي كاظم العبادي، بتواجد عدد من “العلماء” ذات تحصيل علمي عالٍ في الاتحاد لعراقي لكرة القدم.وقال العبادي لـ /المعلومة/ إن “الاستراتيجيات واللوائح والضوابط والبحوث والجوانب العلمية والتعامل مع التكنلوجيا من يكتبها ومن يراجعها ومن يقودها؛ خريج ثالث متوسط او إعدادية ام علمائنا؟”.وأوضح العبادي بالقول، “الامة لا يقودها الا مفكريها”،، […]

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