تونس تعلن السيطرة على كورونا وتأمل عودة السياحة في حزيران

2020/05/24 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن بلاده “تحكمت بشكل كبير” في انتشار وباء كورونا، معربا عن أمله في استئناف النشاط السياحي في أقرب وقت.وأوضح الفخفاخ أثناء زيارته اليوم لأحد مراكز رعاية المسنين، أن الحكومة تأمل في عودة الموسم السياحي مع بداية شهر يوليو، مشددا على أهمية استئناف هذا النشاط الذي يعتمد […]

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