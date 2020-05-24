طوارئ البصرة تداهم مثيري النزاعات العشائرية في المدَينة

2020/05/24 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت افواج طوارئ البصرة، الاحد، بمداهمة دور المطلوبين من مثيري النزاعات العشائرية شمالي المحافظة، وفيما اشارت الى القبض على متهمين ومصادرة اسلحة متنوعة، تعهدت بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة.

وقال امر افواج طوارئ البصرة العميد علي مشاري، في بيان تلقت وكالة شفق نيوز، نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات بتواجد أوامر قبض غير منفذة بحق مثيري النزاع العشائري في قضاء المدينة شمالي المحافظة، باشرت على الفور عناصر من قوة الصدمة مع مركز شرطة الهوير بتطويق المنطقة وجرت مداهمة وتفتيش دور المطلوبين"، مبينا أن العملية اسفرت عن "القبض على متهمين اثنين وضبط سلاح متوسط نوع BKC عدد ١ وبندقية قناص عدد ١ وبنادق كلاشنكوف عدد ٢ وعتاد خفيف عدد ٨٠٥ إطلاقه ومخازن فارغه عدد ١٢ عدد وناظور قناص عدد ١ وشريط (BkC)عدد ٥".

واضاف مشاري انه "جرى تسليم المتهمين والأسلحة الى مركز شرطة الهوير مقابل وصل تسلم"، مؤكدا أن "القوات الامنية ماضية بملاحقة جميع عصابات الجريمة المنظمة ومثيري النزاع العشائري والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

يشار الى ان تراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق جنوب العراق، وتحديداً في محافظة البصرة، كانا قد سمحا بتغول النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة.

واخفقت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، حتى الآن على التوصل الى طريقة لنزع السلاح المنفلت لدى العشائر، وعجزت عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على الافراد المسلحين لهذه العشائر، وكانت تكتفي بالدعوات إلى التهدئة و"احترام القوانين".

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