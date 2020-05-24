سكرتير بوش : المحافظون الجدد ضررهم اكثر من نفعهم

2020/05/24 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكد السكرتير الصحفي السابق وكاتب خطابات جورج دبليو بوش ومخترع عبارة محور الشر الشهيرة ديفيد فورم ان دونالد ترامب والمحافظين الجدد ضررهم على الولايات المتحدة اكثر من نفعهم فقد تسببوا بمقتل اكثر من 100 ألف امريكي و ما يقرب من 40 مليون شخص عاطل عن العمل ، وجنوح الرهن العقاري في […]

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