القوات التركية تختطف عشرات المدنيين برأس العين

2020/05/24 | 18:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اختطف اليوم عشرات المدنيين في قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غرب الحسكة السورية.وذكرت سانا أن عدد من الافراد بالجماعات المسلحة الدعومة تركيا ومجموعات من القوات التركية داهموا اليوم عدداً من منازل قرية تل حلف بريف رأس العين ونصبوا عدة حواجز عند مداخلها واقتادوا أكثر من ثلاثين شخصاً من الأهالي […]

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