تطوير عين إلكترونية أفضل من العين البشرية

2020/05/24 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن العلماء عن تطوير عين إلكترونية تتفوق حساسيتها على العين البشرية، وقال القائم على المشروع، تشين فان، إنه يمكن استخدامها لتحسين الأطراف الصناعية والروبوتات البشرية.وتتكون العين الإلكترونية من شبكية اصطناعية ثلاثية الأبعاد لها مصفوفة عالية الكثافة من الأسلاك النانوية الحساسة للضوء، ومهب مغطاة بقشرة منحنية من أكسيد الألومنيوم مع مستشعرات صغيرة من […]

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