الكاظمي يوجه ’’رسالة نصية’’ للشعب العراقي

2020/05/24 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نص الرسالة

أطيب التهاني بعيد الفطر المبارك، أشكركم على الالتزام بالتعليمات الصحية، معاً سننتصر على كورونا، ومعاً سندحر الإرهاب والفساد والسلاح المنفلت، لا صوت فوق صوت الوطن والشعب.(مصطفى الكاظمي)

الكاظمي يزور مجمع مدينة الطب ومركز الشفاء ويطلع على الخدمات المقدمة لمرضى كورونا

يتبع ............

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الكردي، هوشيار عبدالله، الاحد (24 أيار 2020)، وزير المالية عبد الامير علاوي، لاتخاذ خطوات توقف التلاعب بواردات العراق من زاخو للبصرة.

وذكر عبدالله في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر" مخاطباً وزير المالية

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ، الاحد 24-5-2020 ، رسالة للشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال عبد المهدي في رسالته " أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي الكريم ومراجعنا العظام وعموم المسلمي

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