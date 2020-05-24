2020/05/24 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يزور مجمع مدينة الطب ومركز الشفاء ويطلع على الخدمات المقدمة لمرضى كورونا

يتبع ............

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