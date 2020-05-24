باسناد جوي.. خطة أمنية عراقية قرب الحدود السعودية

2020/05/24 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاحد، تنفيذ خطة امنية في منطقة البادية باسناد طيران القوة الجوية، بالقرب من الحدود المشتركة مع السعودية.

وقال قائد شرطة المثنى، اللواء سامي سعود، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادة الشرطة بدأت بتنفيذ خطة امنية في منطقة البادية الممتدة مع محافظات مجاورة من جهة، ومع المملكة السعودية من جهة اخرى".

وأضاف سعود، أن "قوة امنية كبيرة نشرت في المنطقة، وجرت عملية استطلاع بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية"، مشيرا الى ان "الهدف من هذه الخطة يأتي تحسبا لتسلل او وجود عناصر ارهابية".

بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، في محافظة واسط، اليوم الاحد، بأن القائد شرطة المحافظة قدم استقالته من منصبه.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب، قدم استقالته من منصبه"، مبيناً أن "ب

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، (24 أيار 2020)عن اجراء 4 عمليات تمشيط مباغتة في 4 مناطق داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " مفارز قتالية من عدة الوية في الحشد الش

بغداد اليوم- بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الاحد، القبض على 3 اشخاص بحوزتهم مادة الكرستال في سيطرة النيل الرئيسية مالي مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز سيطرات شرطة بابل ضبطت على ثلاثة اشخاص بالجرم المشهود وبح

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