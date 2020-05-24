خبير: علاج كورونا بــ’العقار الروسي’ لن يستغرق أكثر من أسبوع واحد

2020/05/24 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الخبير الروسي البارز دميتري بوشكار، أن التجارب السريرية على الدواء الروسي لعلاج مرضى كورونا سوف تكتمل في غضون 4-8 أسابيع.وقال بوشكار، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد “نأمل أن تكتمل التجارب السريرية في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع، وبعد ذلك سيتم تقديم وثائق تسجيل […]

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