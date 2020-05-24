قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بكورونا


قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بكورونا
2020/05/24 | 18:39 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين]أعلنت قطر، اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة، و1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).

واصل القراءة على كل العراق
Sponsored Links