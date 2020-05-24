"الأباتشي" يحسم قراره مع الكويتي ويكشف عن 3 عروض

2020/05/24 | 18:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال مهاجم المنتخب الوطني، علاء عباس، الملقب بـ"الأباتشي"، اليوم الأحد، إنه ما زال مرتبطا بعقد مع الكويت الكويتي، حتى نهاية الموسم الجاري.

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