المالية النيابية تدعو لترك الادخار الاجباري وسد عجز الموازنة من اموال “الفاسدين” المسروقة

2020/05/24 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… دعت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الحكومة الى محاسبة الفاسدين وارجاع اموال طائلة تسد العجز بميزانية الدولة بدل اللجوء الى رواتب الموظفين واجبارهم على الادخار الاجباري.وقال عضو اللجنة المالية جمال احمد لـ/المعلومة/ ان “اعضاء اللجنة المالية قرروا عدم مناقشة اي قرار يخص الادخار الاجباري لرواتب الموظفين وترك الامر للحكومة هي من تقرر بالموضوع”.واضاف […]

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