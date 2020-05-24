كورونا يعصف بمنجم للذهب في جنوب إفريقيا

2020/05/24 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت أنغلو غولد أشانتي، اليوم الاحد، عن تسجيل 164 عاملا بفيروس كورونا في منجم تابع لها في جنوب إفريقيا.قالت الشركة في بيان، إنها "اكتشفت إصابة 164 عاملا بفيروس كورونا في منجم تابع لها في جنوب إفريقيا، بعد إجراء 650 اختبارا منذ الخميس الماضي".وأضافت الشركة أنها "أوقفت عملياتها كخطوة احترازية وأن جميع الحالات الإيجابية سيتم عزلها مع توفير تسهيلات في الموقع لمن قد يحتاجون للعلاج".وأعلنت جنوب إفريقيا اليوم، عن 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ تسجيل أول حالة في البلاد في شهر مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة.وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 15515.كما سجلت جنوب إفريقيا 3 وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 263.

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