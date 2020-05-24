اسبانيا تسجل 246 اصابة و70 وفاة جديدة بكورونا

2020/05/24 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزارة الصحة الاسبانية، اليوم الاحد، عن تسجيل 246 اصابة و70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان "عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء الاصابة بفيروس كورونا في إسبانيا ارتفاعها، حيث سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 70 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق".وأضافت أن "عدد ضحايا الفيروس في البلاد أصبح بذلك 28 ألفاً و752 حالة".وبينت انه "تم تشخيص 246 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 235 ألفاً و772".وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس كورونا.

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