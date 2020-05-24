دمشق تتهم القوات التركية بخطف عشرات المدنيين شمال شرق سوريا 

2020/05/24 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اتهمت دمشق القوات التركية والزمر المسلحة المتحالفة معها اليوم الأحد، باختطاف أكثر من 30 مدنيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.وقالت وكالة “سانا” وقناة “الإخبارية” السوريتان الرسميتان إن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته اختطفوا أكثر من 30 مدنيا في قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غرب الحسكة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.[…]

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