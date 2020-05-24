اجراءات جديدة للسيطرة على انتشار كورونا بعد عيد الفطر

2020/05/24 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الاحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية جديدة بعد عيد الفطر المبارك لمكافحة كورونا.وقال التميمي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا، تتضمن فرض الحظر الجزئي وعدم رفعه”، مشيراً إلى أن “حظر […]

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