2020/05/24 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: لم يمضى اكثر من اسبوع على أداء اليمين لرئاسة الحكومة للمرة الخامسة، حتى مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحاكمة، اليوم الأحد، بتهمة بالفساد.وبحسب “رويترز”، وجهت اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد وجه الادعاء الاتهام رسميا لنتنياهو (70 عاما) في ثلاث قضايا جنائية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما يدفع نتنياهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهم “خيانة الامانة”: محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهم “خيانة الامانة”: محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).