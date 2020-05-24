قائد الجيش الإيراني يتفقد مصابي حادث سفينة “كنارك”

2020/05/24 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، أن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، تفقد مصابي حادث السفينة اللوجستية “كنارك”.وذكرت وكالة “فارس نيوز” الإيرانية، أن تفقد اللواء موسوي لجرحى السفينة “كنارك”، جاء بمناسبة حلول عيد الفطر في البلاد.وأشارت إلى أن القائد العام للجيش الإيراني اطلع على سير علاج جرحى حادث […]

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