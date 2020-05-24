عمليات بغداد تصدر بيانا هاما بشأن استثناءات

2020/05/24 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

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شفق نيوز/ اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، بيانا بشأن الاستثناءات من حظر التجول في العاصمة سيما "الاعلاميين"، محذرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

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