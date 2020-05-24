عمليات بغداد تهدد باجراءات قانونية ضد استخدام “الاستثناءات” خارج المهام الرسمية

2020/05/24 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز هددت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، باتخاذ اجراءات قانونية ضد استخدام “الاستثناءات” خارج المهام الرسمية.وذكرت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بسبب الارتفاع الكبير في الاصابات بجائحة كورونا داخل بغداد تناشد قيادة عمليات بغداد جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة انها ستتخذ الاجراءات […]

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