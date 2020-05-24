عمليات بغداد تحذر من استخدام الاستثناءات الممنوحة خارج المهام الرسمية

2020/05/24 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، من استخدام الاستثناءات الممنوحة للحركة في ظل الحظر الوقائي خارج المهام الرسمية.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بسبب الارتفاع الكبير في الاصابات بفيروس كورونا داخل بغداد، فأنها تناشد جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة".وأضافت انها "ستتخذ الاجراءات القانونية والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن اجلها الاستثناء وخولت كافة القوات الامنية والسيطرات باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".وتابعت "نهيب بجميع المواطنين تفهم الاجراءات الامنية مِن اجل سلامتهم الصحية في هذا الوقت الحساس جدا للامن الصحي للمجتمع".

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