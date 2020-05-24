ابطال مفعول عجلة مفخخة بحملة دهم جنوبي الفلوجة   

2020/05/24 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار… أعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة العميد جمال الجميلي ، الاحد، ابطال مفعول عجلة مفخخة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية جنوبي المدينة.وقال الجميلي لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بعملية امنية على خلفية ورود معلومات استخباراتية بوجود عجلة مفخخة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية في احدى بنايات مناطق جنوبي مدينة […]

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