بالصور.. إغلاق مقبرة

2020/05/24 | 18:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النجف الاشرف بالعراق، اليوم الأحد، إغلاق أبواب مقبرة "وادي السلام" بالكتل الكونكريتية، خلال أيام عيد الفطر وذلك منعا لأي تجمع محتمل...

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