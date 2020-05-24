30 دونما تحولت الى رماد..  داعش تحرق حقول الحنطة للمرة الرابعة على التوالي في ديالى

2020/05/24 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى فلاح الشمري، الاحد، بان عصابات داعش الإرهابية اضرمت النيران في حقول قرية زراعية شمال شرق المحافظة للمرة الرابعة على التوالي.وقال الشمري لـ /المعلومة/، ان “ عناصر داعش الإرهابية قامت عصر اليوم بحرائق حقول الحنطة في اطراف قرية ام الحنطة قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق […]

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