عمليات بغداد تهدد باجراءات قانونية ضد استخدام 'الاستثناءات' خارج المهام

2020/05/24 | 19:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هددت قيادة عمليات بغداد، الأحد، باتخاذ اجراءات قانونية ضد استخدام "الاستثناءات" خارج المهام الرسمية.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بسبب الارتفاع الكبير في الاصابات بجائحة كورونا داخل بغداد تناشد قيادة عمليات بغداد جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والصحفيين والمؤسسات الاعلامية الممنوحين استثناءات للحركة انها ستتخذ الاجراءات القانونية والغرامات لكل مِن يستخدم الاستثناء خارج المهام الرسمية التي منح مِن اجلها الاستثناء".

وأضافت أنه "تم تخويل كافة القوات الامنية والسيطرات باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، مهيبة بجميع المواطنين "تفهم الاجراءات الامنية مِن اجل سلامتهم الصحية في هذا الوقت الحساس جدا للأمن الصحي للمجتمع".





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