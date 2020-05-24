بعد صفقة استحواذ بـ300 مليون جنيه واستسلام قطر،،تغييرات صادمة في نادي نيوكاسل “السعودي”

2020/05/24 | 19:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية انكليزية، ان نادي نيوكاسل يستعد لإجراء تغييرات كبيرة بعد إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، إذ سيتم إطلاق أسم السير بوبي روبسون أو ألان شيرار على المدرج الشرقي، بالإضافة إلى تغيير اسم مقهى Nine الشهير في استاد النادي.وبحسب تقارير وصفت العملية بأنها “سرية حتى الان”، […]

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