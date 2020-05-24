تاريخ الأوبئة(4) من الطاعون إلى ك-ك 19(أ) - عبد المجيد السخيري

2020/05/24 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري حتى وقت قصير اعتقد أغلب الناس أن الأوبئة والجوائح التي كانت تفتك بالملايين أو مئات الآلاف من البشر هي من مخلفات الماضي، وحتى عندما بدأت تظهر بعض الأمراض الفتاكة والفيروسات القاتلة في العقود الأخيرة من القرن الماضي، فإن الشعور العام ظل ثابتا على قناعة بأن درجة الخطورة لا يمكن أن تقاس بما واجهه الانسان في العصور الغابرة، وذلك لأننا نعيش في حقبة علمية وطبية لم يعد معها من معنى للخوف من أمراض معدية أو ......





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