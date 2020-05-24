الهيمنة وإفراغ جوهر النظام من أساسه - حنان بن عريبية

2020/05/24 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بن_عريبية إن تعقب الإنسان في أدق تفاصيل خصوصياته لم يحقق للمنظومة التقليدية المجد الذي عن طريقه تروم إثبات أنها الأصلح لتماسك المجتمع..



فالمحاولات المستديمة لضرب مكامن نشاط العقل البشري وتكبيل الطاقات الإبداعية للإنسان جعلت التمرغ في السائد والرتيب يزهق شعلة مفهوم ثقافة الحياة ككل ليقع استبدالها بثقافة شروط البقاء التي تملي على الإنسان كيف يحيا وبالتالي يكون تنازله عن حريته الفردية والفكرية بالخصوص أول بند ......





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