موقف الثورة البلشفية من مسلمى شعوب الشرق - ترجمة سعيد العليمى

2020/05/24 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ترجمة_سعيد_العليمى البلاشفة والاسلام بقلم جيرى بيرن - القسم الاول( يبدأ هنا جيري بيرن فى تقصى العلاقة بين الحزب البلشفى الروسي الذى انجز الثورة الروسية عام 1917 والولايات الاسلامية الخاضعة التى ورثوها عن الامبراطورية القيصرية .



وماالذى يمكن ان نتعلمه منها ، ان كان هناك شئ نتعلمه ، حول علاقة الاشتراكيين بالاسلام اليوم ؟ )ينظر الى " اعادة كتابة التاريخ " بصفة عامة كاختصاص للستالينية ، تزييف الوثائق والسجل ......





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