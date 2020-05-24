الحلبوسي يتبادل مع نظيره الأردني التهاني بمناسبة عيد الفطر

2020/05/24 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتبادل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، في اتصال، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "تبادل مع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في اتصال، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات والتقدم والازدهار".

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