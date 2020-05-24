2020/05/24 | 19:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن ضبط اسلحة ودراجات نارية "ليست لديها اوليات" مشيرة الى تقديم اصحابها الى القضاء.

وقالت شرطة السليمانية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "استمرارا لاعمالها ومهامها المتواصلة لضبط الاسلحة غير المرخصة والدراجات النارية التي ليس لها اوليات، تمكن قسم شرطة بنجوين من ضبط عدد من الاسلحة المختلفة و13 دراجة نارية"، لافتا الى انها "ستقدم اصحابها المحكمة لتتم مساءلتهم قانونيا".

واضافت ان "الحملة نفذت باشراف مدير شرطة السليمانية في حدود قضاء بنجوين"، مبينا انها اسفرت ايضا عن "ضبط بندقيتي كلاشينكوف وأربعة بنادق صيد وبندقية سيمينوف واحدة، وسلاح من نوع بادي، وعشرات قطع العتاد المتنوعة غير المرخصة من الناحية القانونية".

وتابع بيان شرطة السليمانية، أنه "بقرار من القاضي تم تقديم اصحاب الاسلحة والدراجات النارية الى المحكمة لتتم مساءلتهم قانونيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السليمانية تضبط اسلحة ودراجات نارية "غير مرخصة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السليمانية تضبط اسلحة ودراجات نارية "غير مرخصة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).