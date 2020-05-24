الحوثيون يتوعدون التحالف بـ”عواقب وخيمة” بعد شن عشرات الغارات على مدن يمنية

2020/05/24 | 19:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الأحد، إن قوات التحالف العربي شنت 48 غارة على مدن يمنية، مهددا بأن ذلك ستكون له تبعات.وكتب سريع على “تويتر”: “شن طيران العدوان خلال الساعات الماضية أكثر من 48 غارة جوية توزعت على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة منها: […]

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