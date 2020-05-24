في بريطانيا: “السيلفي” تهمة لعناصر “داعش” العائدين من سوريا والعراق

2020/05/24 | 19:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصــد «سيتم اعتبار صور “السيلفي” أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلو #داعش الذين عادوا إلى #بريطانيا، وهم في #سوريا و #العراق تهمة جديدة».ذلك التصريح، هو لـ “الادعاء البريطاني”، نقلَته صحيفة “الغارديان”، وهذه التهمة…

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