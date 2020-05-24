أبو الغيط: لا حل للأزمة الليبية إلا بالحوار السياسي

2020/05/24 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط مجدداً إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا والانخراط في حوار سياسي برعاية أممية لحقن دماء الليبيين، منددا بالتدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي.وجدد الأمين العام، بمناسبة حلول عيد الفطر، مطالبته الأطراف الليبية بالتخلي عن الخيار العسكري والالتزام بوقف إطلاق النار في عموم […]

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