ديالى تعلن انطلاق عملية عسكرية لتعقب نحو 20 هدفا مهما

2020/05/24 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد، انطلاق عملية عسكرية في قاطع شمال شرق المحافظة لتعقب نحو 20 هدفا مهما.وقال مدير اعلام الشرطة العميد نهاد المهداوي لـ /المعلومة/، ان “قوات امنية من الشرطة والحشد الشعبي والعشائري واسناد من قطعات الجيش انطلقت في عملية عسكرية في قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب […]

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