تسجيل اصابتين اثنين بكورونا في قضاء الطوز

2020/05/24 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين اثنين بفيروس كورونا في قضاء الطوز.

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